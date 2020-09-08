 

Мнение: Письмо: “Может вам будет интересно”

08.09.2020, 5:20, Разное

Вот такое еще письмо разберите.

Постоянно мне такие приходят.

Не могут Сокровища мимо блога моего пройти, чтобы не поделиться со мной своим решетом.

И на работе они так работают, и дружат так, и в любовных отношениях такие же.

Расскажете, какие?

fece_id

Добрый день.

Может вам будет интересно, если ещё не смотрели фильм «Карнивал Роу». Там герои тоже кажется похожи на нерыб как минимум.

Ещё нашла девушку, которая думаю похожа имиджем и конституцией на камень или землю. Инст *****.

Особенно нравится где у неё свои некрашеные белые волосы.

Источник: Эволюция



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