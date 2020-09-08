В Европе решили ввести «светофор» для въезда туристов

08.09.2020, 5:08, Новости дня

Страны Евросоюза могут принять общую систему «светофора» для облегчения поездок внутри сообщества, однако российские туристы от этого не выиграют, информирует АТОР.

Еврокомиссия предложила ввести единую систему ограничений для поездок внутри ЕС в условиях пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Как сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, «какофония национальных правил в ЕС стала чрезмерной обузой», препятствующей свободному передвижению внутри Европы.

Так, ЕС предлагает решить эту проблему путем внедрения системы «светофора», где страны будут разделены на три основные группы по числу новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Таким образом, зеленым цветом «раскрасят» территории, где число новых случаев на 100 тыс. населения за две недели будет меньше 25, а доля положительных тестов – ниже трех процентов.

Также оранжевым будут окрашены регионы, где количество новых случаев менее 50, но доля положительных тестов более трех процентов, либо наоборот – новых случаев от 25 до 150, при доле положительных тестов ниже заявленной планки.

Кроме того, красным цветом обозначат страны, в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов выше трех процентов, либо количество новых случаев превышает 150 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Помимо прочего, будет действовать и «серая» зона – таким цветом будут отмечать территории, где провели менее 250 тестов на 100 тыс. населения, либо нет достаточно информации о количестве тестов и новых случаев.

При этом отмечается, что никаких ограничений по въезду и перемещениям для путешественников из «зеленой» или «оранжевой» зон не предлагается. При необходимости страны ЕС могут ввести условие для лиц, переезжающих из «оранжевого» региона, пройти тест на COVID-19 до вылета или по прибытии.

Обязательным карантин или анализ будет для тех, кто возвращается домой из «красной» и «серой» зон. От прямого запрета для туристов, прибывающих из этих двух зон, странам ЕС рекомендовано воздержаться.

По мнению экспертов, российские туристы от введения общеевропейского «светофора» вряд ли выиграют, так как в этом случае подобная классификация в перспективе будет применена и к прибывающим из третьих стран (и из РФ в том числе).

Внедрение подобной системы может затруднить создание двусторонних коридоров с Россией, например, таких, которые предложила Греция.

Однако наблюдатели полагают, что вряд ли все страны ЕС поддержат систему «светофора», так как у некоторых государств более жесткие критерии.

Ранее Еврокомиссия предложила создать единый подход к правилам по перемещениям внутри Евросоюза. Она сочла, что гражданам Евросоюза нельзя запрещать перемещения внутри ЕС, но для сдерживания коронавируса можно предписывать карантины, делать тесты на COVID-19, а также создать единый регламент, применяемый к путешественникам, которые возвращаются из зон повышенного риска.

Напомним, Евросоюз объявил о вступлении в глубочайшую рецессию в своей истории. При этом, по оценкам ЕК, для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса Евросоюзу потребуется как минимум 1,5 трлн евро. Секретарь ООН Антониу Гутерриш в июне сообщил, что вспышка коронавируса может привести к продовольственной катастрофе в мире, если не принять срочных мер.