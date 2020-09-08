Трамп начал подбирать нового главу Пентагона

08.09.2020, 5:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп рассматривает возможные кандидатуры на пост министра обороны США, сообщили источники в Белом доме.

Трамп рассматривал несколько кандидатур, а в августе встретился с министром по делам ветеранов Робертом Уилки, чтобы обсудить его возможное назначение на пост главы Пентагона, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Источники полагают, что в случае увольнения нынешнего министра обороны Марка Эспера Уилки может занять должность и. о. министра немедленно. Однако вряд ли перестановка состоится до намеченных на 3 ноября президентских выборов, заявили в Белом доме.

Сообщается, что убежденность Трампа в необходимости сменить главу Пентагона укрепилась за последнее время.

Напомним, СМИ сообщали, что Трамп едва не уволил Эспера после того, как глава Пентагона не поддержал идею Трампа об использовании войск для подавления беспорядков в США.