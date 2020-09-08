Мнение: Уникальные 90-е, или Торжество Зависти

08.09.2020, 4:40, Разное

А вообще, если вдуматься, то нынешняя атака власти на личность в политике совершенно не случайна; напротив, она полностью соответствует аналогичной атаке на т.н. “олигархов”. По сути, это есть прежде всего “атака на самостоятельность”, даже точнее – на САМОСТОЯНИЕ, причем как в политике, так и в экономике.

И надо признать, что в таком контексте мы видим: это не инициатива “прогнившего Кремля”, “проклятого Путина” или “кровавой гебни”; это, если хотите, реакция избранной власти на запрос общества. Не “Путин-гад” один хочет, чтобы независимых личностей не было; нет, это НАРОД наш в большинстве своем желает, чтобы их не было!

Не нравятся они ему, эти “независимые личности”. Да и то – очень часто они весьма и весьма неприятны, что греха таить. Зато теперь мы можем строго и четко сформулировать, в чем же, собственно, многими называемая, но неясно выражаемая уникальность 90-х годов прошлого века. 90-е потому кажутся сегодня такими потрясающими и невиданными, что в истории России за последние ВЕКА это было, пожалуй, единственное время, когда ГОСУДАРСТВО НЕ МОГЛО РАЗДАВИТЬ ЛЮБОГО.

То есть – кого-то могло, а кого-то нет. Для русского человека это дико. Расхожее определение – “Дикие 90-е” – как раз отсюда. Конечно, 90-е вовсе не были “райским временем”: люди могли чувствовать себя в относительной безопасности от государства, но никак не “в безопасности” в целом. “Менты” и даже – о ужас! – “гебисты” были не всесильны, на “чинуш” была управа… Зато твои же контрагенты свободно могли “завалить” тебя хоть в подъезде, хоть на улице (как, впрочем, и сегодня).

Однако в 90-е годы в стране появились “хозяева жизни”. Своей, по крайней мере. Люди, ощущающие себя независимо и от государства, и от общества. Естественно, они вызывали у прочего населения бешеную зависть.

Народ призвал Путина. Путин принялся – с полного народного одобрения – “укреплять государство”. Важно четко отдать себе отчет, что они оба – народ и Путин – понимали под “укреплением”! А вот то самое: путем постоянных усилий Путин вернул статус-кво. Теперь – о радость! – государство опять может раздавить любого! Именно – любого и в ЛЮБОЙ МОМЕНТ!

Именно за это народ полюбил своего Президента. Потому что он делает всё так, как он хочет. Работает с душой, с огоньком.

Тут важно понимать российскую специфику. Конечно, и на Западе государство сильнее любого отдельного “воротилы” или “политикана”. Но там оно ограничено в правах и может только НАКАЗЫВАТЬ – за реальные прегрешения, при наличии вины. Это сложная конструкция, “система сдержек и противовесов”, нам она непонятна…

У нас тут проще. Мы называем свое государство “укрепившимся”, если оно способно раздавить любого, вообще не заморачиваясь понятием вины. Что хотел народ от Путина? Всего ничего: чтобы ни Ходорковский, ни Потанин не чувствовали себя в безопасности. “Сегодня ты Потанин, а завтра ты никто!” Вот за возможность сказать ЭТО народ готов простить Власти всё: скудость, бедность, произвол, пытки, отсутствие дорог…

Но это заблуждение. Без ЛИЧНОСТЕЙ нация в 21 веке обречена. Понимать это народ отказывается – что ж. Как говаривал тот же народ в старину, “не доходит через голову – дойдет через другое место”.