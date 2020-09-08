Мнение: Армия США и избирательный кризис

08.09.2020, 4:35, Разное

Главный генерал США: армия не будет участвовать в избирательном кризисе

Генерал Марк Милли -председатель комитета начальников штабов – то есть самый высокопоставленный генерал в США, выпустил 31 августа заявление, что армия США не будет играть никакой роли в решении любых конфликтов, которые возникнут в результате выборов президента США в 2020 году.

Отвечая на письмо двух демократов – конгрессменов Элиссы Слоткин и Мики Шерилла – Милли пишет: «В случае конфликтов по поводу выборов, по закону суды США и Конгресс США должны решить любые конфликты, а не армия США…Я не вижу никакой роли для вооруженных сил США в этом.

Я и любой член вооруженных сил дал клятву поддерживать и защищать конституцию США, и подчиняться законным приказам вышестоящих», – пишет он далее. «Мы не покинем конституцию США».

Слоткин и Шерилл послали письма генералу Милли и министру обороны Марку Эсперу после слушаний в комитете Конгресса по делам вооруженных сил в июле по поводу угрозы Трампа обратиться к армии для подавления протестов, начавшихся после убийства Джорджа Флойда.

1 июня Трамп угрожал применить Закон о Мятеже 1807 года, и послать армию на улицы американских городов, чтобы подавить протесты. После того, как Эспер, Милли и высшие генералы (служащие и отставные) этому воспротивились, потому, что считали такое вмешательство армии плохо подготовленным с точки зрения политической и практической, Трамп отступил и не стал применять закон 1807 года, хотя и вызвал солдат в Вашингтон на несколько дней.

То, что высший генерал счел необходимым заявить «для занесения в протокол», так сказать, что армия не будет решать, каковы результаты выборов президента 2020 года – из ряда вон выходящий признак политической напряженности в США.

Трамп неоднократно замечал, что не согласится с неблагоприятным для него результатом голосования 3 ноября, и его соперник Байден сказал, что, возможно, армии придется убрать Трампа из Белого дома в день инаугурации 20 января 2021 года, если Трамп откажется уйти.

Слова Байдена и письма его сторонников Слоткин и Шерилла дают армии, а не американскому народу, право решающего голоса в выборах 2020. Это само уже показывает, что ни одна из буржуазных партий – ни Демократическая, ни Республиканская – не относятся серьезно к сохранению демократической формы правления.

Милли в своем заявлении представляет армию США приверженной конституционным правилам. «Конституция и законы США и штатов установили правила для проведения выборов, и для решения конфликтов о результатах выборов», -пишет он. «Правительства государства и штатов имеют квалифицированных чиновников, которые наблюдают за этими процессами согласно этим законам. Мы -страна законов. Мы следуем власти законов и делали это во время прошлых выборов, и продолжим делать это в будущем».

По конституции США президент Трамп не имеет права решать итоги выборов 2020 года. Голоса подсчитывают под наблюдением правительств штатов, а не центрального правительства, и выборщики каждого кандидата, получившего большинство собираются в столице каждого штата в декабре для голосования. Голоса каждого штата формально подсчитывает новоизбранный Конгресс в начале января, и победитель по результатам голосования выборщиков приносит присягу как президент США 20 января. При этом возможны многочисленные проблемы в этом процессе. Если голосование избирателей в штате разделится почти пополам, или если есть расхождения между голосами поданными лично и посланными по почте – что весьма вероятно, учитывая безостановочное поливание грязью Белым домом голосования по почте – кто же победитель голосования в данном штате может оказаться под вопросом.

Особенно это важно для тех штатов, где власть не принадлежит целиком представителям одной партии, или где власти штата поддерживают кандидата, который получил в штате меньшинство голосов. Среди таких штатов – Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина – где губернаторы демократы, а большинство в законодательных собраниях у республиканцев, и Огайо, Айова, Флорида, Джорджия и Техас – где власть у республиканцев, но Байден по опросам лидирует или почти равен Трампу.

Решение по согласию с подсчетом голосов в штатах принимает Конгресс США, который сейчас под контролем Демократической партии. В случае если в коллегии выборщиков голоса разделились пополам, Конгресс выбирает президента, но в процессе, когда каждый штат имеет один голос, независимо от величины населения. Сейчас, хотя республиканцы в Конгрессе -меньшинство, они контролируют голоса 26 штатов (Демократы -22, а в двух штатах голоса делятся пополам). Как ясно из всей этой истории, существуют бесчисленные возможности для правых, как внутри двух капиталистических партий, так и вне их, вмешаться и повлиять на результат.

Вопросы Слоткин и Шерилла касаются некоторых из этих возможных проблем. Они спросили Милли о том, что Кодекс военного судопроизводства США «признает бунт и подстрекательство к мятежу преступлениями» и требованию от армии подчиняться только законным приказам.

Милли ответил: «Я понимаю так, что в США может быть только один законный президент в одно и то же время». Но проблема в том, как армия решит, кто этот «законный президент», поскольку именно этот вопрос и стоит во время выборов и переходного периода от выборов до инаугурации.

Высший генерал США также косвенно ответил на открытое письмо двух хорошо известных отставных военных – Джона Нагла и Пола Йинглинга, опубликованное 11 августа на сайте www.defenseone.com в котором они предупреждали, что Трамп «активно подрывает нашу избирательную систему, угрожая остаться у власти в нарушение нашей конституции», и призывают Милли предотвратить «ранее неслыханную возможность авторитарного правления».

Нагла и Йинглинга трудно назвать образцами демократии. Они стали известны как подполковники во время войны против Ирака, когда резко критиковали негибкость высшего командования перед лицом растущего сопротивления населения Ирака. Нагл затем составил официальную инструкцию противопартизанской борьбы под руководством генерала Петреуса.



Элисса Слоткин

Слоткин и Шерилл выпустили короткое заявление, приветствуя ответ Милли. Их роль тут политически значима. Они – двое из 11 новых конгрессменов от Демократической партии, которые пришли прямо из военно-разведывательного аппарата в Конгресс на выборах 2018 года.

Эти Демократы от ЦРУ, как мы их называем, играют все более важную роль в партии, прежде всего в импичменте Трампа за задержку военной помощи Украине в войне против пророссийских сепаратистов, а затем в поддержке Байдена против более либеральных соперников.

Слоткин, которая много лет прослужила в ЦРУ и три раза была послана в Ирак, утверждает, что ее опыт в ЦРУ позволяет ей оценить как «президент, с конца апреля или начала мая, сеет семена сомнения в результатах выборов», и добавляет: «Существует долгая история, и темная история, присутствия полиции и армии на выборах…»

Другими словами, то, что ЦРУ помогло организовать в десятках стран по всему миру – использование армии и полиции для подавления демократических прав и свержения правительств – бывшая агент ЦРУ описывает как направление политики правительства США при Трампе.

Конфликт между Трампом и Слоткин – не по вопросу демократии против диктатуры, а о том, какую форму авторитаризма навязать американскому народу: личную диктатуру в духе Муссолини, или власть Демократической партии с опорой на военно-разведывательный аппарат, и нацеленную на войну против России, Китая или обеих стран.

(с) Патрик Мартин

Перевод с английского

https://www.wsws.org/en/articles/2020/08/31/mili-a31.html – цинк

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До кучи.

Трамп о Болтоне.

«Только что слышал, что ненормальный Джон Болтон говорил о том, что я обсуждал «любовные письма Ким Чен Ына» так, будто я относился к ним только так. Очевидно, это был просто сарказм. Болтон был таким придурком!» (с) Трамп

Но именно Трамп выбрал его своим советником по национальной безопасности.