Специалист по протоколу оценила способ посадки Вучича перед Трампом

08.09.2020, 4:26, Новости дня

Не исключено, что такую большую дистанцию между президентом США Трампом и президентом Сербии Вучичем установили намеренно, чтобы продемонстрировать превосходство Трампа. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

В сербских СМИ появилась фотография переговоров Трампа и Вучича, сделанная в Овальном кабинете Белого дома. На ней лидер США, сидя в большом кожаном кресле за столом, беседует со своим коллегой из Сербии, который разместился на обычном стуле по другую сторону стола. Данный снимок вызвал массу эмоций – в том числе подозрений, что таким образом американская сторона показывает свое превосходство перед партнером по переговорам.

«Мы не можем исключать версию того, что, предоставив гостю Белого дома обычный стул на дальнем расстоянии от собеседника, президент США действительно демонстрирует превосходство. Но также не исключено, что это элементарное соблюдение норм безопасности в связи с пандемией коронавируса. Хотя, глядя на эту фотографию, видно, что стол довольно глубокий и этого расстояния хватило бы, чтобы как-то соблюсти дистанцию», – говорит Холгова.

Она рассказывает, что в деловом этикете есть уловка, о которой мало кто знает: некоторые руководители во время собеседования, когда принимают у себя соискателя, оставляют в своем кабинете только один стул, который располагают на противоположной стороне комнаты. По ее словам, это делается для того, чтобы посмотреть, насколько человек уверен в себе. Если человек спросит: «Вы не возражаете, если я сяду поближе», чтобы общаться на более комфортном расстоянии, то это говорит о том, что он относится к себе с должным уважением. Если же соискатель стеснителен и зажат, то, скорее всего, присядет и будет общаться с работодателем «через всю комнату».

«На фотографии видно, что между собеседниками соблюдается большая дистанция, что создает не очень хорошее впечатление. Но я не стала бы акцентировать внимание на том, какой именно это стул, потому что это естественно, когда у руководителя в кабинете кресло отличается от остальных, подчеркивая его статус. Поэтому не стоит заострять внимание на том, какой стул. А вот расстановка, то есть насколько далеко сидит Вучич от Трампа, она, конечно, бросается в глаза», – рассуждает Холгова.

Встречи с президентом в Овальном кабинете в подобном формате были замечены еще в декабре прошлого года, когда перед сидящим за своим столом Трампом были расставлены стулья в два ряда. На первых рядах тогда разместили министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, на вторых – членов их делегаций. Российской стороне это напоминало то ли коллективный отчет у председателя колхоза, то ли урок в школе, писали в то время СМИ.

Теперь же, в случае с Вучичем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посчитала, что подобное поведение американцев неприемлемо, после чего в своем Facebook дала Вучичу совет, как стоило вести себя во время переговоров с Трампом. Такой комментарий задел главу Сербии, после чего Захарова уточнила, что ее слова неверно истолковали.