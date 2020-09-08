В Портленде задержано еще 15 человек

08.09.2020, 4:10, Новости дня

Полиция арестовала еще 15 человек в Портленде в ходе протестов возле полицейского участка в ночь на воскресенье.

Протестующие подожгли матрасы, которые в конечном итоге были потушены пожарными, говорится в заявлении полиции Портленда.

По словам полиции, пострадавших нет. 15 человек были задержаны по обвинениям в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, хулиганстве, владении опасными устройствами и поджогах.

В субботу полиция Портленда арестовала 59 человек и применила слезоточивый газ, когда протестующие начали бросать в офицеров камни и зажигательные бомбы.

В Портленде уже более трех месяцев каждый вечер происходят акции протеста, которые иногда выливаются в ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией, а также между правыми и левыми группами.

Демонстрации начались по всей стране после того, как в мае погиб при задержании афроамериканец Джордж Флойд.

Президент Дональд Трамп в среду подписал распоряжение о сокращении федерального финансирования «беззаконным» городам, в числе которых назван и Портленд.