Суд отклонил апелляцию Моралеса, оспаривающую запрет баллотироваться в парламент

08.09.2020, 4:10, Новости дня

Боливийский суд в понедельник отклонил апелляцию бывшего президента Эво Моралеса, посчитав, что он не имеет права баллотироваться в Сенат на повторных октябрьских выборах.

Моралес не может быть избран в Сенат от своего Движения за социализм (МАС), потому что он не соответствует требованиям о проживании, сообщил местным СМИ судья Альфредо Хаймес.

Бывший президент Боливии, ныне живущий в изгнании в Аргентине, ушел в отставку в прошлом году после того, как прошедшие выборы вызвали массовые протесты. Новые всеобщие выборы назначены на 18 октября после задержки, вызванной пандемией коронавируса.

Решение суда оставило в силе февральский запрет боливийского избирательного трибунала и не может быть оспорено.