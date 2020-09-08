Суд отклонил апелляцию Моралеса, оспаривающую запрет баллотироваться в парламент
08.09.2020, 4:10, Новости дня
Боливийский суд в понедельник отклонил апелляцию бывшего президента Эво Моралеса, посчитав, что он не имеет права баллотироваться в Сенат на повторных октябрьских выборах.
Моралес не может быть избран в Сенат от своего Движения за социализм (МАС), потому что он не соответствует требованиям о проживании, сообщил местным СМИ судья Альфредо Хаймес.
Бывший президент Боливии, ныне живущий в изгнании в Аргентине, ушел в отставку в прошлом году после того, как прошедшие выборы вызвали массовые протесты. Новые всеобщие выборы назначены на 18 октября после задержки, вызванной пандемией коронавируса.
Решение суда оставило в силе февральский запрет боливийского избирательного трибунала и не может быть оспорено.
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