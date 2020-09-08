 

НАТО решило провести морскую операцию на Крайнем Севере

08.09.2020, 4:08, Новости дня

Страны НАТО проведут многонациональную морскую операцию за Северным полярным кругом, сообщили ВМС Великобритании.

Британские корабли возглавят операцию, передает ТАСС.

В ней будут задействованы фрегат «Сазерленд» и танкер «Тайдсприн» Великобритании, эсминец ВМС США «Росс» и фрегат ВМС Норвегии «Тур Хейердал». Поддержку им окажет датский патрульный самолет, передает РИА «Новости».

Великобритания заявила, что страны действуют «открытым и прозрачным способом», демонстрируя приверженность «сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне».

Страны НАТО «работают вместе, чтобы повысить готовность к действиям на Крайнем Севере и повысить устойчивость в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании», говорится в сообщении.

Операция за Северным полярным кругом является продолжением майских британско-американских учений, во время которых в акваторию Баренцева моря зашли корабли Великобритании и США.



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