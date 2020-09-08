Мнение: Письмо: “Мужской вариант наставника”

08.09.2020, 4:00, Разное

Я привела ниже письмо от Сокровища, которое написало про фильм, в котором герои “как минимум нерыбы”. Нет ни одного аргумента, просто авторитетное мнение случайного эксперта. Так как это незнакомый мне прохожий, с большим решетом и большой короной Сокровища, понятно, что это за совет.

А вот другое сообщение на подобную тему.

Вот это пример, как, выходя из границ, вы можете постфактум вписать свое действие в границы.

Здесь автор сообщения приводит цитату в доказательство, что речь о рыбалке. И цитата такая интригующая, что я иду и читаю эту главу.

К сожалению, учитель – не рыбак и даже не нерыба, он рыба, и совет он дал очень специфический.

Прочитайте и скажите, почему совет сработал в том контексте, в котором был герой.

А если бы учитель оказался рыбаком, я была бы так рада такому примеру, что СЗ написавшего выросла бы, и постфактум его выход из границ (комментировать в личку – мимо границ), оказался бы в границах.

Кто понимает этот момент и может подробней описать? Как так получается, что вы можете выйти из границ, а потом окажется, что не вышли. Как мертвый кот Шредингера может оказаться живым?

И можете ли вы привести подобные примеры, как, выйдя из границ, не выйти из границ?

klondayk

Добрый день, Эволюция. Огромное спасибо за то, что Вы делаете.

В своем блоге вы попросили комментаторов дать примеры рыбалки из литературы. Я не являюсь комментатором, но очень хотел бы им стать, и пока только учусь.

Если можно, то я хочу предложить в качестве примера главу из книги “Вы наверное шутите, мистер Фейнман” (https://biography.wikireading.ru/59496). В ней мужской вариант наставника и ученика как в “Волосах Вероники”. Это автобиография. Вот отрывок из главы:

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В конце концов я рассказал им о том, что меня в высшей степени удивляет. «Я довольно умен, — сказал я, — но, вероятно, это относится только к физике. Однако бар просто кишит умными парнями — нефтяниками, шахтерами, важными бизнесменами и т. п., — и они постоянно покупают девушкам выпивку, ничего за это не получая!» (К этому времени я решил, что никто не получает ничего.) «Как это возможно, — спросил я, — чтобы „умный“ парень, входя в бар, становился полным дураком?»

Конферансье сказал: «Об этом я знаю все. Я точно знаю, как это работает. Я преподам тебе несколько уроков, после которых ты сможешь получить что-нибудь от девушки в баре вроде этого. Но прежде чем преподать тебе эти уроки, я должен продемонстрировать, что я действительно знаю то, о чем говорю. Для этого Глория сделает так, что мужчина купит тебе крюшон».

Я говорю: «Идет», а сам думаю: «Как, черт побери, они собираются сделать это?»

Конферансье продолжил: «Но ты должен точно выполнять все, что мы тебе скажем. Завтра вечером в баре ты сядешь на некотором расстоянии от Глории, а когда она подаст тебе знак, ты просто пройдешь мимо нее».