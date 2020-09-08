“Неправильное направление”. В МИД Германии призвали Лукашенко к диалогу с оппозицией

08.09.2020, 3:48, Новости дня

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в интервью Bild 7 сентября, что в ЕС работают над санкциями против Беларуси: если президент страны Александр Лукашенко “не изменит курс”, то будет реакция.

Маас сообщил, что Лукашенко просили вступить в диалог с оппозицией, но этого не произошло. По словам дипломата, в Беларуси волны репрессий накатываются на оппозицию, которая желает вступить в диалог. Это “неправильное направление”, подчеркнул Маас.

Германия работает с другими странами ЕС над пакетом санкций против Беларуси, рассказал он.

Глава МИД Германии также призвал освободить задержанную белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову.

В дипведомстве заявили, что обеспокоены ситуацией с Колесниковой и требуют ясности относительно ее места пребывания, а также освобождения политических заключенных в Беларуси. Маас назвал недопустимыми аресты и репрессии, в том числе в отношении членов координационного совета оппозиции.

Сегодня белоруска по имени Анастасия сообщила, что стала свидетелем задержания Колесниковой возле Национального художественного музея в Минске. Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала похищение Колесниковой террором и попыткой сорвать работу координационного совета.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов, по информации оппозиции, было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.