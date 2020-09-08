Немецкий автопром перестал быть локомотивом экономики Германии

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08.09.2020, 3:48, Новости дня

Пандемия коронавируса нанесла автомобилестроительной отрасли Германии более крупный ущерб, чем другим сферам, полагают эксперты Института немецкой экономики (IW).

Отмечается, что в начале пандемии пострадали глобальные цепочки поставок в автомобильной промышленности. Затем отрасль столкнулась с резким падением спроса, который восстанавливается очень медленно. Ситуацию осложняют уже имеющиеся значительные переизбытки мощностей и технологические преобразования, передает «Интерфакс».

«В результате автомобильной индустрии впервые за десятилетие вновь предстоят ощутимые корректировки в сфере персонала, и она пока перестанет быть локомотивом роста в Германии», – отмечают эксперты.

В ведомстве федерального канцлера 8 сентября состоится совещание представителей автопрома с правительством ФРГ и представителями земельных властей, информирует Deutsche Welle. Христианско-социальный союз, входящий в правящую коалицию, призвал предоставить дополнительную помощь автомобильным компаниям и поддержать развитие электромобилей в стране. Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель не считает необходимым расширение уже существующего пакета финпомощи.

В августе в Берлине прошла акция протеста против проводимой властями Германии политики борьбы с пандемией коронавируса. По данным полиции, в демонстрации приняли участие 38 тыс. человек.

Ранее немецкий политолог Александр Рар оценил грозящий ЕС коронавирусный раскол



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