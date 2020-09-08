Сторонники Навального в Новосибирске начали готовить провокации к выборам

08.09.2020, 3:48, Новости дня

В Новосибирском штабе сторонников блогера Алексея Навального провели инструктаж оппозиционных наблюдателей, где заявили о необходимости создания искусственных провокаций на предстоящих в регионе выборах.

Видеозапись с одного из таких «тренингов» опубликована в Telegram-канале «Сибиряк».

На кадрах спикер рассказывает присутствующим, как сорвать работу избирательных участков. «Цель простая: обвинить власть в нечестных выборах и т.д. (…) Не удивимся, если у многих наблюдателей будет иногородняя прописка», – говорится в подписи к ролику.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Центризбирком заинтересован в присутствии наблюдателей во время всех трех дней голосования и на всех видах голосования в сентябре.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября – досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах России, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах – выборы депутатов законодательных собраний, в 18 – прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов – Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов – должны избрать депутаты региональных заксобраний.