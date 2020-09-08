Очень плохая сделка – Личное мнение
08.09.2020, 3:39, Разное
Красивая актриса Юлия Снигирь объявила себя женщиной, которую можно выгнать из дома.
Фото: Соцсети
Пожалуй, процитирую:
Когда я туда летела (на съёмки «Нового папы»), думала – а вдруг Соррентино (режиссёр) псих? Вдруг он извращенец? Я даже представила, как он пристает ко мне на площадке, и как я даю ему пощечину. Я бы не позволила домогательств на площадке даже ему – меня потом мужчина из дома выгонит.
Меня от прочитанного передёрнуло.
Хотя бы уже потому, что я построила свою жизнь так, что в ней — даже гипотетически, даже в шутку — нельзя вообразить ситуацию, в которой меня кто-то откуда-то выгоняет.
Вы-го-ня-ет. Это, вообще, как?! Я же не муха, которую можно выгнать в окно.
Мне и пошутить-то на такую тему в голову бы не пришло: в моей вселенной отсутствует перспектива подобного поворота событий.
А вот Юлю Снигирь выгнать можно. Мущщина её выгонит, понимаете? Вот этот:
Фото: Соцсети
На мой вменяемый взгляд, Снигирь и Цыганов — не пара: она, как баба, гораздо лучше, чем он, как мужик.
Несмотря на это Юлька спуталась с замызганным Цыгановым, будучи молодой, незамужней, красивой и востребованной актрисой.
Впрочем, на самом деле, всё было ещё хуже: Цыганов, завязав роман со Снигирь, жил с другой бабой, которая на тот момент вынашивала его 7 — седьмого! — ребёнка.
Вот что у Юльки было в голове, какое говно комплексов там кипело в тот момент, когда она решила раздвинуть ноги перед таким откровенно плохим вариантом, как актёр Цыганов? Это же катастрофически херовая сделка, с её стороны. Хуже не придумаешь!
Снигирь же не просто потрахалась с Цыгановым, но и родила от него сына. У Юльки этот ребёнок — первый, а у Цыганова — восьмой!
Фото: Соцсети
Если вы меня спросите, что отличает наших женщин от остальных, я и думать не буду: низкая самооценка. И эту свою низкую самооценку наши тётки совершенно неправильно называют любовью.
Снигирь — яркий пример роскошной по всем объективным параметрам бабы, но с крайне низкой самооценкой.
Именно низкая самооценка толкает её в объятия к облезлому многодетному отцу чужих детей.
Именно низкая самооценка движет нашими бабами, когда они выходят замуж за старпёров или рожают от пузатого быдла в сланцах.
Именно низкая самооценка заставляет наших баб терпеть плохое к себе отношения со стороны мужиков и заключать невыгодные сделки.
Любовь — это, знаете ли, тоже сделка, а не мучительно скучные стихи унылой Ахматовой. Да, именно сделка. И когда это — сделка равных, равноценных, равнозначных, тогда мы и можем вести речь о любви.
А когда это сделка офигенной и облезлого, то это не любовь, а тебя — дуру — нае…ли.
Согласны? Почему?
Источник: Лена Миро
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