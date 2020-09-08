Очень плохая сделка – Личное мнение

08.09.2020, 3:39, Разное

Красивая актриса Юлия Снигирь объявила себя женщиной, которую можно выгнать из дома.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

Когда я туда летела (на съёмки «Нового папы»), думала – а вдруг Соррентино (режиссёр) псих? Вдруг он извращенец? Я даже представила, как он пристает ко мне на площадке, и как я даю ему пощечину. Я бы не позволила домогательств на площадке даже ему – меня потом мужчина из дома выгонит.

Меня от прочитанного передёрнуло.

Хотя бы уже потому, что я построила свою жизнь так, что в ней — даже гипотетически, даже в шутку — нельзя вообразить ситуацию, в которой меня кто-то откуда-то выгоняет.

Вы-го-ня-ет. Это, вообще, как?! Я же не муха, которую можно выгнать в окно.

Мне и пошутить-то на такую тему в голову бы не пришло: в моей вселенной отсутствует перспектива подобного поворота событий.

А вот Юлю Снигирь выгнать можно. Мущщина её выгонит, понимаете? Вот этот:



Фото: Соцсети

На мой вменяемый взгляд, Снигирь и Цыганов — не пара: она, как баба, гораздо лучше, чем он, как мужик.

Несмотря на это Юлька спуталась с замызганным Цыгановым, будучи молодой, незамужней, красивой и востребованной актрисой.

Впрочем, на самом деле, всё было ещё хуже: Цыганов, завязав роман со Снигирь, жил с другой бабой, которая на тот момент вынашивала его 7 — седьмого! — ребёнка.

Вот что у Юльки было в голове, какое говно комплексов там кипело в тот момент, когда она решила раздвинуть ноги перед таким откровенно плохим вариантом, как актёр Цыганов? Это же катастрофически херовая сделка, с её стороны. Хуже не придумаешь!

Снигирь же не просто потрахалась с Цыгановым, но и родила от него сына. У Юльки этот ребёнок — первый, а у Цыганова — восьмой!



Фото: Соцсети

Если вы меня спросите, что отличает наших женщин от остальных, я и думать не буду: низкая самооценка. И эту свою низкую самооценку наши тётки совершенно неправильно называют любовью.

Снигирь — яркий пример роскошной по всем объективным параметрам бабы, но с крайне низкой самооценкой.

Именно низкая самооценка толкает её в объятия к облезлому многодетному отцу чужих детей.

Именно низкая самооценка движет нашими бабами, когда они выходят замуж за старпёров или рожают от пузатого быдла в сланцах.

Именно низкая самооценка заставляет наших баб терпеть плохое к себе отношения со стороны мужиков и заключать невыгодные сделки.

Любовь — это, знаете ли, тоже сделка, а не мучительно скучные стихи унылой Ахматовой. Да, именно сделка. И когда это — сделка равных, равноценных, равнозначных, тогда мы и можем вести речь о любви.

А когда это сделка офигенной и облезлого, то это не любовь, а тебя — дуру — нае…ли.

Согласны? Почему?