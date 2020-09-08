 

Мнение: КВИФ-2020

08.09.2020, 3:15, Разное

В Севастополе в парке живой истории на Федюхиных высотах прошел Крымский Военно-Исторический Фестиваль.
Как обычно, для зрителей были представлены различные периоды истории связанные с историей Севастополя и Крыма – от махровой античности до Великой Отечественной Войны. И не только.

Рекламное шоу гладиаторов на Приморском бульваре.

Открытие парка

Первая оборона Севастополя

Вторая оборона Севастополя

В этом году фестиваль посетили 300 реконструкторов и 30 000 гостей.
Уверен, что если бы не история с коронавирусом, и тех и других было бы намного больше.
Также нет никаких сомнений, что эту годную идею надо развивать дальше.

Источник: Colonel Cassad



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