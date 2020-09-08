Российского посла вызвали в МИД Британии

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08.09.2020, 3:08, Новости дня

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин вызван в британский МИД из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб.

«Сегодня Британия вызвала российского посла для того, чтобы обозначить глубокую обеспокоенность отравлением Алексея Навального. Абсолютно неприемлемо использовать запрещенное химическое оружие, РФ обязана провести полное и прозрачное расследование», – написал Рааб в Twitter.

«Сообщалось, что Алексей Навальный был выведен из медикаментозной комы. Я надеюсь на улучшение его состояния», – добавил Рааб.

В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

5 сентября Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для изучения причин состояния Навального.

На прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.



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