Турецкая артиллерия обстреляла территорию Сирии

08.09.2020, 3:08, Новости дня

Артиллерия Турции открыла огонь по селениям курдов в Сирии, сообщили курдские СМИ.

Под обстрел попали селения Мираназ, Шеварга и Эль-Маликия к северу от Алеппо. Огонь велся из тяжелых орудий и минометов. О жертвах среди мирного населения не сообщалось, передает ТАСС со ссылкой на Firat.

В этом районе курдские отряды провели несколько вооруженных вылазок против поддерживаемых Турцией сил вооруженной сирийской оппозиции.