Турецкая артиллерия обстреляла территорию Сирии
08.09.2020, 3:08, Новости дня
Артиллерия Турции открыла огонь по селениям курдов в Сирии, сообщили курдские СМИ.
Под обстрел попали селения Мираназ, Шеварга и Эль-Маликия к северу от Алеппо. Огонь велся из тяжелых орудий и минометов. О жертвах среди мирного населения не сообщалось, передает ТАСС со ссылкой на Firat.
В этом районе курдские отряды провели несколько вооруженных вылазок против поддерживаемых Турцией сил вооруженной сирийской оппозиции.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет