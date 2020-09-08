 

Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД из-за Навального

08.09.2020, 2:40, Новости дня

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

"Недопустимо, что было использовано запрещённое химической оружие. Россия должна провести тщательное прозрачное расследование", – написал Рааб в твиттере.

Келин в ответ заявил о недопустимости голословных обвинений в адрес России.

В британском МИДе глава российской дипмиссии заявил, что Москва заинтересована в установлении всех фактов, связанных с инцидентом.



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