Эксперт: Адвокат с самого начала обманывал Ефремова

08.09.2020, 2:08, Новости дня

Защитник актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Эльман Пашаев прав, что артисту грозит срок шесть–семь лет лишения свободы, сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов. По его словам, при правильных действиях адвоката данный приговор мог быть существенно мягче. Поэтому обвиняемый после вынесения приговора может возбудить дело против своего защитника.

Адвокат Михаила Ефремова, который в июне стал участником ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, Эльман Пашаев заявил, что изначально предупреждал артиста, что тот получит за содеянное от шести до восьми лет лишения свободы. Ранее стало известно, что сторона обвинения потребовала наказание в виде 11 лет заключения.

«Говоря о сроках Ефремову, можно сказать, что 11 точно не будет, потому что верхняя планка – 12 лет лишения свободы. Но, думаю, шесть–семь будет. На мой взгляд, если бы не Пашаев, то Ефремов выбрал бы «тактику признания вины и возмещения морального и материального вреда», тогда исход был бы иной. Но сейчас, конечно, мой прогноз абсолютно совпадает с тем, который сделал Пашаев», – говорит Калинов.

Он объясняет, что если рассматривать дело Ефремова, то при своевременном признании вины и предоставлении различных ходатайств от культурных учреждений и других артистов обвиняемый легко мог бы «отделаться» условным сроком.

«По имеющийся у меня информации, Пашаев изначально обещал Ефремову либо условный срок, либо оправдательный приговор. То есть, на мой взгляд, это с самого начала был прямой обман артиста, Пашаев совершил мошенничество в отношении своего клиента, злоупотребил его доверием и ввел его в заблуждение относительно своей тактики и всего происходящего. Думаю, от Ефремова в дальнейшем последует заявление», – полагает Калинов.

Артист, по словам эксперта, оказался в сложном положении из-за своего адвоката, поэтому после вынесения приговора может написать заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить в отношении Пашаева уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Ранее Пашаев сообщил, что ни в коем случае не жалеет о том, какую тактику для актера выбрал, поскольку даже если бы Ефремов на начальном этапе признал вину, это ничего не изменило бы. По его словам, «подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово – это окончательно, и суд принимает последнее слово».