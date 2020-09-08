 

Адвокат Ефремова дал оценку просьбе Охлобыстина к Путину

08.09.2020, 2:08, Новости дня

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал просьбу актера и режиссера Ивана Охлобыстина к президенту РФ Владимиру Путину «пощадить» Михаила Ефремова.

Пашаев пояснил, что прошение о помиловании имеет право подавать только сам Ефремов и «только после вынесения обвинительного приговора». При этом «другие могут поддерживать просто обращением», передает «Звезда».

Адвокат сообщил, что Ефремов «об этом пока не думал». По мнению Пашаева, «преждевременно сейчас говорить о помиловании в случае назначения» актеру «большого срока», передает ТАСС.

Также Пашаев сказал, что не обсуждал с Ефремовым возможную подачу жалобы в Европейский суд по правам человека после рассмотрения дела российскими судами.

Напомним, Охлобыстин обратился к президенту РФ с просьбой проявить к Ефремову «несправедливость».

Пашаев сообщал, что суд может отправить Ефремова в колонию на шесть-восемь лет.



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