Премьер Белоруссии привился от коронавируса

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08.09.2020, 1:48, Новости дня

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Минске привился российской вакциной от коронавируса.

«Чувствует себя отлично, был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня», – рассказала о состоянии Головченко его пресс-секретарь Александра Исаева, передает РИА «Новости».

После встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьером Головченко Мишустин заявил, что его коллега решил сделать себе прививку.

Напомним, в четверг Мишустин прибыл в Минск, где провел переговоры с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко.



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