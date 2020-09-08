Китай придумал ответ на действия США против Huawei
08.09.2020, 1:48, Новости дня
Пекин решил предложить собственную инициативу по созданию глобальных стандартов безопасности сетевых данных, сообщают СМИ.
Как пишет Wall Street Journal, Пекин таким образом «противодействует усилиям США, убеждающих государства-единомышленников защитить сети от китайских технологий».
Сообщается, что глава МИД Китая Ван И сделает соответствующее объявление 8 сентября.
Издание ссылается на документ, в котором Пекин излагает суть своей инициативы иностранным партнерам.
Китай считает, что в условиях растущих рисков для безопасности данных требуются «глобальные правила и нормы, отражающие чаяния и интересы большинства стран».
Китай призывает руководствоваться «комплексным, объективным и основанным на фактах» подходом, который позволит поддерживать открытую, безопасную и стабильную цепочку технологий и услуг.
Пекин подчеркивает необходимость уважать «киберсуверенитет» государств.
Также Китай предлагает выступить против «массового наблюдения за другими государствами» и незаконного получения технологическими компаниями пользовательских данных или контроля над устройствами пользователей.
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