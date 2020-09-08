 

Мнение: В Минске задержали Колесникову

08.09.2020, 1:45, Разное

В центре Минска неизвестные задержали главную спикершку (или спикерку?! – как будет наиболее инклюзивно?) протестующих Марию Колесникову, которая по совместительству является главной штаба Бабарико, который признал победу Лукашенко на выборах.
Неизвестные подъехали к ней в фургоне с надписью "Хлеб" "Связь", быстренько скрутили и увезли в неизвестном направлении.
Оппозиция вопит о похищении Колесниковой. В МВД (которое министр Караев назвал самой гуманной организацией в мире) заявляют, что проверяют сообщения о задержании Колесниковой, после чего заявили, что сотрудники МВД Колесникову не задерживали.
Наиболее вероятный вариант происходящего – Колесникову задержали сотрудники КГБ Белоруссии в рамках линии на пресечение антиконституционной деятельности.
Хотя разумеется нельзя исключать вариантов с какой-нибудь инсценировкой, а то и сакральной жертвой, когда труп Колесниковой потом найдут где-нибудь в лесу под Минском, чтобы придать протестам необходимое кровавое ускорение.
Но все же более вероятно, что увезли пообщаться с "товарищем майором".

PS. Кроме Колесниковой, сегодня также были задержаны 2 члена Координационного Совета оппозиции, а также еще один член штаба Бабарико. Режим лютует!
Вполне ожидаемо, что выявив негативные для протестующих тенденции к снижению численности протестов, белорусские силовики начинают все более активно бить по организационным структурам оппозиции.
При текущих тенденциях можно ожидать, что наиболее веселое время для оппозиции настанет уже в октябре.

Источник: Colonel Cassad



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