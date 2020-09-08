 

Ученые предложили делать кожу из грибов

08.09.2020, 1:20, Новости дня

Международная группа ученых предложила изготавливать кожу из обычных грибов.

Как утверждают исследователи, процесс производства начинается с выращивания грибов. Для его осуществления можно использовать дешевые отходы лесной промышленности. На следующем этапе полученная биомасса подвергается физической и химической обработке. В результате этих процессов материал из грибной биомассы становится схожим с настоящей кожей.

Как утверждают исследователи, такой материал обладает сравнимыми свойствами и обязательными признаками, а также состоит из биоразлагаемого хитина, который играет роль стабилизатора, и других полисахаридов. По словам ученых, в будущем их разработка будет пользоваться популярностью у экологически сознательных предприятий и частных покупателей, а также вегетарианцев.



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