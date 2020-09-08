 

Турцию не устроил саудовский приговор по делу убитого в Стамбуле Хашогджи

08.09.2020, 1:08, Новости дня

Приговор, вынесенный судом Саудовской Аравии по делу убитого в консульстве королевства в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогджи, не оправдал ожиданий, сообщил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Алтун заявил, что приговор «не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества». По его словам, не были получены ответы на вопросы о том, что стало с телом журналиста, «кто хотел его смерти и были ли местные сообщники», передает РИА «Новости».

Анкара считает, что все это «ставит под сомнение достоверность судебных разбирательств». Алтун указал на «законное и добросовестное обязательство» Саудовской Аравии – «пролить свет на убийство, которое было совершено в Турции». Как подчеркнул Алтун, необходимо «обеспечить правосудие», чтобы «предотвратить подобные зверства в будущем».

Он призвал саудовские власти сотрудничать с продолжающимся расследованием в Турции.

Напомним, суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых к 20 годам тюрьмы, еще одного – к десяти.

Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.

Сенат США возложил ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.



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