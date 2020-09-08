Литва готова стать посредником между участниками протестов в Беларуси и властями – Науседа

08.09.2020, 0:55, Новости дня

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора, который состоялся 7 сентября, обсудили ситуацию в Беларуси и возможное сотрудничество между Литвой и Украиной в деэскалации ситуации в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы.

“Мы с лидером Украины сошлись во мнении, что диалог между властью и гражданским обществом Беларуси с целью передачи власти и проведения новых, честных и демократических президентских выборов под мониторингом ОБСЕ является тем мирным путем, который мы видим как выход из сложившейся ситуации”, – сказал Науседа.

По его словам, Литва готова взять на себя ведущую роль и стать посредником между участниками протестов и властями Беларуси. Он отметил, что это обязанность Литвы как свободного государства – члена ЕС, пострадавшего от репрессивных и оккупационных режимов.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

6 сентября в Беларуси прошли массовые протестные акции, в Минске на протесте присутствовало около 100 тыс. человек. Правоохранители задержали больше 600 митингующих, 363 отправили в СИЗО.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.