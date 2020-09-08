 

ЕС заявил о прогрессе в отношениях Белграда и Приштины

08.09.2020, 0:48, Новости дня

Сербия и непризнанное Косово достигли большого прогресса на переговорах по нормализации отношений в Брюсселе, говорится в заявлении спецпредставителя Евросоюза Мирослава Лайчака.

«На наших сегодняшних встречах мы говорили об экономическом сотрудничестве, пропавших без вести и перемещенных лицах – темы, которые были открыты на нашей последней встрече на высоком уровне. И я рад объявить, что мы достигли полного прогресса в этих дискуссиях», – передает ТАСС его слова.

Кроме того, президент Сербии Александар Вучич сообщил эфире канала RTS, что создание единого рынка товаров и труда стало главной темой прошедших в понедельник при посредничестве ЕС переговоров Белграда и Приштины.

«Для нас важно, что никто больше не сможет вводить каких-то ограничений, как это было раньше, у нас будет общий рынок товаров, общий рынок труда. Это поможет развитию всего региона», – сообщил сербский лидер.

Вучич также отметил, что в ходе переговоров также обсуждались вопросы пропавших без вести и переселенных лиц. Была затронута тема Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), обсуждение этого вопроса продолжится 17 сентября на экспертном уровне и 28 сентября на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти пообещали удвоить усилия по обеспечению соответствия своей политики европейской.

Напомним, в пятницу Белый дом объявил о нормализации экономических связей Сербии и Косово.



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