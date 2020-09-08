 

Литва возжелала стать лидером урегулирования ситуации в Белоруссии

08.09.2020, 0:48, Новости дня

Президент Литвы Гитанас Науседа готов взять на себя лидерство и стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии, сообщила его пресс-служба.

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Науседа сказал, что Литва «готова взять на себя ведущую роль и стать посредником», передает РИА «Новости».

Науседа заявил, что такова «обязанность» его страны «как свободного государства – члена ЕС, пострадавшего от репрессивных и оккупационных режимов».

Как утверждает президент Литвы, «не что иное как поддержка Исландии, оказанная Литве 30 лет назад в период восстановления независимости, вдохновила лидеров и гражданское общество государства добиваться свободы».

«Таковой и является миссия Литвы и других европейских государств, поддерживающих нашу инициативу по посредничеству», – говорится в сообщении.

Президенты Литвы и Украины считают, что Белоруссии нужны «новые, честные и демократические президентские выборы под мониторингом ОБСЕ».

Напомним, Науседа призвал соседние страны активнее содействовать переменам в Белоруссии. МИД Литвы внес 32 человека, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, в список невъездных. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литва рассчитывала на более строгие и широкие санкции в отношении Минска со стороны ЕС.

В Литве находится бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская.

Тем временем Минск подтвердил подготовку переброски нефтепотоков из портов Литвы в Россию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте Литвы и Белоруссии на тему введения санкций по причине несогласия стран ЕС с результатами президентских выборов 9 августа.



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