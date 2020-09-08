Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 сентября 2020 года

08.09.2020, 0:23, Разное

В России за последние сутки выявили 5 185 зараженных коронавирусом. Ежесуточное выявленное число носителей инфекции держится на уровне выше пяти тысяч уже несколько дней подряд.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом. Помимо прочего, главы государств обсудили совместное производство вакцины от коронавируса “Спутник V”. Она была зарегистрирована 11 августа. Сейчас препарат проходит последний этап испытаний, в котором участвуют 40 тысяч человек.

Министерство просвещения не будет требовать от учителей делать прививку от коронавируса. Тестировать всех детей на наличие инфекции также не будут.

Коронавирусом в мире заразились более 27,11 миллиона человек. За время эпидемии COVID-19 забрал свыше 883 тысяч жизней. В США – 6,27 миллиона инфицированных.

Индия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Ежедневно в стране выявляют более 90 тысяч носителей инфекции. Тем не менее власти продолжают смягчать ограничительные меры.

Коронавирус в Москве

Заболели – 267 047

Умерли – 4 905

Выздоровели – 222 252

Коронавирус в России

Заболели – 1 030 690

Умерли – 17 871

Выздоровели – 843 277

Коронавирус в мире

Заболели – 26 600 990

Умерли – 874 380

Выздоровели – 14 800 833

Статистика коронавируса в России и мире на 8 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква267 047

4 905222 252Россия1 030 69017 871840 949США6 270 534181 6702 490 059Весь мир27 110 990

883 380

15 700 833

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