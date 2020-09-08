 

Мнение: В Челябинской области открыли памятник Сталину

08.09.2020, 0:20, Разное

В Челябинской области в городе Куса установили еще один памятник Сталину.
В данном случае, памятник даже делать не пришлось, в сильно поврежденном состоянии он был обнаружен на дне городского пруда, где пролежал более 60 лет, когда попал под хрущевскую волну десталинизации.
После восстановления, он был вчера установлен на частной территории.
В отличие от многих новоделов, этот памятник "старой школы" весьма крут.

Источник: Colonel Cassad



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