Российская вакцина от COVID-19 выпущена в гражданский оборот

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08.09.2020, 0:08, Новости дня

В гражданский оборот выпустили первую партию вакцины «Спутник V», сообщил Минздрав России.

Минздрав сообщил, что «первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)» прошла «испытания по качеству», она «выпущена в гражданский оборот». Отмечается, что в ближайшее время планируются «поставки первых партий вакцины в регионы», передает ТАСС.



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