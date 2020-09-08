Российская вакцина от COVID-19 выпущена в гражданский оборот

08.09.2020, 0:08, Новости дня

В гражданский оборот выпустили первую партию вакцины «Спутник V», сообщил Минздрав России.

Минздрав сообщил, что «первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)» прошла «испытания по качеству», она «выпущена в гражданский оборот». Отмечается, что в ближайшее время планируются «поставки первых партий вакцины в регионы», передает ТАСС.