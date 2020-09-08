Затерянные во времени

08.09.2020, 7:06, Разное

«Звезда Бахадура»

В 1993 году из Бомбея курсом на Яву вышел лайнер «Звезда Бахадура». 156 пассажирам предстояло вкусить прелести морского круиза, а 30 членов команды готовились, не покладая рук, отрабатывать свое жалованье. Но на третий день роскошный отдых сменился сущим кошмаром. Лайнер попал в жестокий шторм и вскоре в эфир полетели тревожные точки и тире сигнала бедствия. Находившиеся поблизости корабли бросились на помощь гибнущему судну, но оно пропало с экранов локаторов.

По окончанию бури индийская береговая охрана направила патрульные катера в район бедствия с целью поиска и спасения уцелевших, но поиски были тщетны. Ни обломков корабля, ни кого-либо из спасшихся, найти не удалось. «Звезда Бахадура» пополнила собой бесконечно длинный список судов, поглощенных океаном. Фирма списала убытки, родственники погибших оплакали свое горе.

Через четыре года лайнер снова подал голос: «Говорит «Звезда Бахадура». Буря прекратилась. В помощи не нуждаемся. Следуем своим курсом». В район, где уже год не было никаких бурь, направился патрульный катер, чтобы установить отправителя странной радиограммы.

Моряки катера готовы были увидеть что угодно, но только не исчезнувший 4 года назад в этом же самом районе лайнер. «Звезда Бахадура», как ни в чем не бывало, шла своим курсом, на палубе царило веселье, туристы живо обсуждали неожиданное приключение, разнообразившее стандартную туристическую программу. По палубе сновали моряки, спешившие устранить последствия неожиданно налетевшего и так же неожиданно прервавшегося урагана. На известие, что лайнер на 4 года пропал неизвестно куда, капитан ответил: «Не 4 года, а 2 часа! SOS мы послали 2 часа назад!»

Судно вернулось в Бомбей, в порт приписки, а происшествие пополнило собой список загадочных явлений.

Пропавший без вести рядовой Терехов

Летом 1948 года на одну из проселочных дорог Дальнего Востока вышел красноармеец, конвоировавший 4-х гитлеровцев. Онемевшего от испуга деда он спросил: «Где наши, куда сдать пленных?» Когда солдат узнал, в каком году и где он находится, ужас охватил уже его. Пропавшего без вести в 1941 году под Оршей рядового Терехова опознали его однополчане, а личность пленных гитлеровцев подтвердил один из офицеров роты, спешно разысканный сотрудниками МГБ в одном из бесчисленных лагерей для военнопленных.

Проведенное следствие подтвердило факт случившегося, но объяснить, как эта компания оказалась на Дальнем Востоке и где она пропадала 7 лет, не смогло. В конце концов, немцев отправили в один из лагерей для немецких военнопленных, а Терехову, на выбор предложили или держать язык за зубами, или сумасшедший дом. Терехов благоразумно выбрал молчание.

Прыжок в будущее

Случаи провала во времени на столь длительные промежутки весьма редки, гораздо чаще люди «проваливаются» в прошлое или будущее на несколько часов, минут или даже мгновений, как летчик Виктор Гуддард. В 1934 году, пролетая над одним из шотландских аэродромов, он с удивлением увидел на нем самолеты, выкрашенные в желтый цвет. Ничего подобного на аэродроме просто быть не могло, это Гуддард знал точно. Выкрашенные в столь необычный цвет самолеты появились на этом аэродроме, но только 4 года спустя.

Заблудившиеся во времени и пространстве

Бывают и «визиты к нам». В 1996 году в аэропорту г.Каракас (Венесуэла) запросил посадку самолет, следующий чартерным рейсом из Нью-Йорка в Майами. Диспетчеры разрешение на посадку дали, хотя никто их них не мог понять, как самолет, летящий в Майами, мог оказаться за 1800 км. от конечной точки маршрута.

Вскоре на аэродром сел пропеллерный самолет, который вполне естественно смотрелся бы в музее авиатехники, но никак не среди реактивных лайнеров. Видимо, самолет заблудился не только в пространстве, но и во времени. Вероятно, совершивших посадку летчиков тоже поразили непривычного для них вида самолеты, поскольку первым делом они спросили диспетчеров, который год. Узнав, что за бортом 21.05.1996 года, они сразу же подняли самолет в воздух.

Ученые пока не могут объяснить случаи провалов во времени. Они пока только собирают их, анализируют, отделяя действительно имевшие место происшествия от мистификаций и гадают, с какими еще парадоксами времени им придется столкнуться.