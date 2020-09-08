«Похожий на НЛО» объект запечатлели очевидцы возле «Зоны 51»

08.09.2020, 6:51, Разное

В США неподалеку от базы «Зона 51» очевидцы заметили объект, похожий на НЛО, пишет express.co.uk.

Сообщается, что загадочный объект был замечен возле известной уфологам «Зоны 51» – секретной военной базы, расположенной в штате Невада. Объект перевозили на грузовом автомобиле. Очевидцы, вовремя отреагировавшие на появление странного груза, успели его запечатлеть и выложить фотоснимки в Сеть.

Что на самом деле перевозили военные, пока официальной информации нет, однако уфологи уже высказались относительно происхождения данного объекта. В частности известный уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг нисколько не сомневается в инопланетном происхождении данного объекта. Он считает, что могло произойти крушение НЛО и теперь его транспортируют в «Зону 51» для дальнейших исследований.

Некоторые исследователи считают, что «неопознанный летающий объект» – сложенная палатка или навес. Другие считают, что военные специально провоцируют интерес у общественности, что бы поднять тему НЛО на новый уровень. Ведь неспроста ранее Пентагон заявил о создании специального подразделения по вопросам изучения НЛО.