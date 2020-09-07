Диета с высоким содержанием клетчатки снижает риск рака молочной железы

07.09.2020, 23:55, Новости дня

Учеными была обнаружена связь между питанием с высоким содержанием клетчатки и снижением заболеваемости раком молочной железы.

Исследования ученых дали противоречивые результаты относительно потенциальной взаимосвязи между потреблением клетчатки и раком молочной железы. По этой причине специалисты объединили данные из 20 наблюдательных исследований. Обнаружилось, что люди с самым высоким потреблением клетчатки имели меньший риск рака молочной железы на 8%.

С более низким риском рака молочной железы была связана растворимая клетчатка, а высокое ее потребление связано с низким риском рака у женщин в период до и после менопаузы.