Обнаружены участки ДНК, которые позволяют рыбам отращивать потерянные конечности
07.09.2020, 23:55, Новости дня
Во время новой работы ученые рассмотрели геномы двух видов рыб, данио-рерио и нотобранха Фурцера. Эти виды обладают способностью отращивать потерянные хвостовые плавники.
Одним из генов, который проявлял активность при регенерации у рыб, оказался ген INHBA. Он кодирует регуляторный белок ингибин бета А. К слову, активность обнаруженного гена контролировалась расположенной по соседству некодирующей последовательностью — RRE. По словам ученых, эти последовательности у рыб были практически одинаковыми.
Обнаружилось, что удаление у рыб RRE, а также замена их на человеческие, нарушала способности к отращиванию ампутированных плавников.
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