Обнаружены участки ДНК, которые позволяют рыбам отращивать потерянные конечности

07.09.2020, 23:55, Новости дня

Во время новой работы ученые рассмотрели геномы двух видов рыб, данио-рерио и нотобранха Фурцера. Эти виды обладают способностью отращивать потерянные хвостовые плавники.

Одним из генов, который проявлял активность при регенерации у рыб, оказался ген INHBA. Он кодирует регуляторный белок ингибин бета А. К слову, активность обнаруженного гена контролировалась расположенной по соседству некодирующей последовательностью — RRE. По словам ученых, эти последовательности у рыб были практически одинаковыми.

Обнаружилось, что удаление у рыб RRE, а также замена их на человеческие, нарушала способности к отращиванию ампутированных плавников.