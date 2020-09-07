 

МиГ-29 сопроводил второй за день британский самолет над Баренцевым морем

07.09.2020, 23:48, Новости дня

Российский истребитель МиГ-29 подняли в небо для сопровождения британского самолета-разведчика RC-135 над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

МиГ-29 из состава дежурных по ПВО сил Северного флота подняли в небо после того, как средства контроля засекли над нейтральными водами воздушную цель, направлявшуюся к границам России. Экипаж МиГ-29 «идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании RC-135». Российский истребитель сопровождал «цель» над акваторией Баренцева моря, передает ТАСС.

После разворота иностранного самолета МиГ-29  вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ британским самолетом-разведчиком не допущено, передает РИА «Новости».

Напомним, что это уже третий иностранный и второй британский военный самолет, приблизившийся к российским границам в районе Баренцева моря в понедельник.



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