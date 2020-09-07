 

В августе более полумиллиона украинцев впервые подключили к 4G – Минцифры

07.09.2020, 23:30, Новости дня

В течение августа в Украине высокоскоростной интернет впервые получили более 512 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.

“2377 населенных пунктов подключены к 4G в августе, это самое большое количество населенных пунктов, подключенных за месяц, с начала года”, – сказано в релизе.

К 4G теперь подключили 18 794 населенных пункта, в 1209 населенных пунктах такой стандарт мобильной связи появился впервые.

“Большая часть новых населенных пунктов подключена к 4G в диапазоне 900 МГц. Именно благодаря возможности работать в этом диапазоне частот операторы более чем вдвое ускорились с покрытием высокоскоростным мобильным интернетом территории Украины”, – подчеркнули в Минцифры.

В этом месяце скоростной интернет подключат жителям Винницкой, Одесской, Киевской областей.

“До конца года на очереди Черкасская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская области”, – перечислили в министерстве.

Согласно данным исследования компании Factum Group, проведенного в августе – сентябре 2019 года по заказу Интернет-ассоциации Украины, 71% украинцев регулярно пользуются интернетом (чаще одного раза в месяц). В 2018 году этот показатель составлял 63%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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