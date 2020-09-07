Верещук: Сытник должен подчиняться законам Украины

07.09.2020, 23:30, Новости дня

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник должен уйти с должности после решения Конституционного Суда о несоответствии процедуры его назначения президентом Основному закону, считает народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук. Видео комментария было опубликовано в ее YouTube 7 сентября.

“Сытник должен подчиняться законам Украины, а также Конституционному Суду и его решениям. Если решение Конституционного Суда для Сытника не является основанием для того, чтобы написать заявление об увольнении, то я тогда не знаю, что он делает вообще в Украине как гражданин Украины. Не должно быть людей, которые вне закона или считают себя выше закона. Решение Конституционного Суда является безапелляционным и вступило в законную в силу, оно должно выполняться. И господин Сытник должен это понимать”, – сказала Верещук.

Сытник считает, что решение Конституционного Суда о неконституционности указа о его назначении не должно иметь никаких юридических последствий, иначе это может привести к коллапсу правоохранительной системы. Он отметил, что в Украине есть целый ряд должностей, на которые назначает президент без прописанных на то в Конституции полномочий.

Представление в КСУ от 51 народного депутата поступило в мае 2020 года. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за рамки своих полномочий. 28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что, издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия.

При этом судьи подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от “Слуги народа” Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

В Офисе президента подчеркнули, что Конституционный Суд дал оценку управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не качеству работы НАБУ.

“В связи с возникшей коллизией относительно возможной потери полномочий директором бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя”, – заявили на Банковой.

Бюро назвало решение КСУ очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства и отметило, что Сытник, как и положено по закону, продолжает выполнять свои полномочия в должности директора НАБУ.