“Пародия на правосудие”. Эксперт ООН прокомментировала приговор по делу Хашогги

07.09.2020, 23:30, Новости дня

Процесс по делу о гибели журналиста Джамала Хашогии, который завершился сегодня в Саудовской Аравии, не был ни честным, ни справедливым, ни прозрачным. Об этом заявила в Twitter специальный докладчик ООН по вопросу внесудебных казней Агнес Калламард.

“Прокурор Саудовской Аравии совершил сегодня еще один акт в этой пародии на правосудие. Эти приговоры не имеют юридической или моральной легитимности”, – написала она.

Замену смертной казни на 20 лет заключения для пятерых киллеров эксперт расценила позитивно.

“Если бы такие приговоры были приведены в исполнение, они были бы равносильны новым произвольным убийствам со стороны Саудовской Аравии при замалчивании имен основных свидетелей казни [Хашогги]”, – считает Калламард.

Высокопоставленные чиновники, которые организовали внесудебную казнь журналиста, с самого начала были освобождены от преследований, а наследный принц Мухаммед ибн Салман по-прежнему надежно защищен от любого контроля, утверждает представитель ООН.

“Именно теперь более чем когда-либо нужно, чтобы разведывательные службы США, включая директора национальной разведки, опубликовали данные об ответственности Мухаммеда ибн Салмана за убийство Джамала Хашогги. Хотя формального правосудия в Саудовской Аравии добиться нельзя, правду узнать можно”, – подчеркнула Калламард.

7 сентября уголовный суд Эр-Рияда вынес окончательный приговор по делу Хашогги. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый, еще один получил 10 лет заключения, двое – по семь лет лишения свободы.

23 декабря 2019 года суд признал этих восьмерых человек виновными в убийстве журналиста. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Однако в мае 2020 года сыновья погибшего объявили, что прощают виновных. В соответствии с законодательством Саудовской Аравии смертный приговор в таком случае подлежал пересмотру.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и уничтожили в кислоте на территории консульства или в резиденции генерального консула.

19 июня 2019 года Калламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем. Последний свою причастность к преступлению отрицает.