Трамп пригрозил компаниям США, переносящим производство в Китай
07.09.2020, 23:08, Новости дня
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что запретит федеральным ведомствам заключать контракты с американскими компаниями, которые переносят производство в Китай.
«Мы запретим федеральные контракты с компаниями, которые переносят производство в Китай», – цитирует ТАСС Трампа.
Ранее глава американского Госдепа Майкл Помпео заявил, что отношения США и Китая в определенной степени можно сравнить с новой холодной войной. Он заверил, что глава американского государства Дональд Трамп собирается противостоять Китаю «по всем фронтам».
В свою очередь эксперты Bank of America (BofA) прогнозировали, что Американские и европейские компании потратят порядка 1 трлн долларов на вывод производства из Китая.
Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут предоставлять налоговые льготы компаниям, возвращающим производство из Китая в США.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что РФ потеряла статус главного противника США. В июле Помпео сообщил о непримиримой борьбе до победного конца против Китая.
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