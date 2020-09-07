Трамп пригрозил компаниям США, переносящим производство в Китай

07.09.2020, 23:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что запретит федеральным ведомствам заключать контракты с американскими компаниями, которые переносят производство в Китай.

«Мы запретим федеральные контракты с компаниями, которые переносят производство в Китай», – цитирует ТАСС Трампа.

Ранее глава американского Госдепа Майкл Помпео заявил, что отношения США и Китая в определенной степени можно сравнить с новой холодной войной. Он заверил, что глава американского государства Дональд Трамп собирается противостоять Китаю «по всем фронтам».

В свою очередь эксперты Bank of America (BofA) прогнозировали, что Американские и европейские компании потратят порядка 1 трлн долларов на вывод производства из Китая.

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут предоставлять налоговые льготы компаниям, возвращающим производство из Китая в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что РФ потеряла статус главного противника США. В июле Помпео сообщил о непримиримой борьбе до победного конца против Китая.