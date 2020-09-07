В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

07.09.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за сутки умерли 16 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них «был подтвержден диагноз пневмония». Всего в Москве скончался 4921 вирус-положительный пациент. Общее число выявленных случаев COVID-19 в городе превысило 267 тысяч, 222,3 тыс. человек выздоровели, передает ТАСС.

Днам ранее в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом.

Напомним, российская столица вошла в тройку наиболее эффективных городов в период распространения коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.