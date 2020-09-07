 

В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом

07.09.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за сутки умерли 16 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них «был подтвержден диагноз пневмония». Всего в Москве скончался 4921 вирус-положительный пациент. Общее число выявленных случаев COVID-19 в городе превысило 267 тысяч, 222,3 тыс. человек выздоровели, передает ТАСС.

Днам ранее в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом.

Напомним, российская столица вошла в тройку наиболее эффективных городов в период распространения коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Глава Камчатки назвал голосование по поправкам в Конституцию историческим событием

01.09 / В РФ подтвердили 4,7 тыс. новых случаев коронавируса

12.08 / Мишустин назвал сроки начала работы номера 112 по всей России

05.09 / В Луганской области локализовали два очага пожаров – ГСЧС

31.07 / Боевику “ДНР” из бригады “Пятнашка” заочно объявили о подозрении

01.07 / Памфилова поручила разобраться с травмированием Френкеля

22.07 / «Жириновский и Кремль раскалывают протесты в Хабаровске»

27.06 / 43-летний Олейник подписал новый контракт с UFC

27.08 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 24 млн

13.08 / Российские дипломаты прокомментировали обыски в минских офисах «Яндекса»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска