Мнение: Германия и Польша отрицают Ника и Майка

07.09.2020, 22:59, Разное

Германия и Польша сегодня синхронно опровергли опубликованный в Белоруссии разговор Варшавы и Берлина https://colonelcassad.livejournal.com/6145452.html, где речь шла о Навальном в диалоге неких Ника и Майка, личность которых неустановлена.

Правительство Германии и МИД Польши отрицают, что такой разговор имел место и что это неправдивый и фиктивный разговор.

Таким образом мячик вернули белорусским спецслужбам, у которых есть чудесная возможность посадить в лужу сразу и Польшу и Германию, предоставив доказательства подлинности разговора, что не только подтвердит выдвинутые обвинения, но и продемонстрирует вранье Польши и Германии.

Разумеется, если таких доказательств не будет, белорусские спецслужбы будут и далее обвинять в том, что этот разговор сфабрикован и не содержит реальных фактических данных (кроме того, что "Лукашенко крепкий орешек"). В этой истории на самом деле все просто – кто-то врет – либо Германия с Польшей, либо Белоруссия.

ФСБ РФ, которому белорусские спецслужбы передали материалы прослушки, о которой Лукашенко говорил Мишустину, пока что комментариев по поводу этих записей не делала.

А так хотелось бы послушать начальника транспортного цеха…

PS. В Кремле ожидают, что Германия в ближайшие дни передаст России информацию об "отравлении Навального", ссылаясь на заявления МИД Германии ,что данные передадут в рамках "многоступенчатого процесса". До передачи этой информации, вряд ли стоит ожидать существенных подвижек в данном деле.

PS2. А к вам на улице подходили бабушки интересовавшиеся происходящим в клинике "Шаритэ"?

Мне эта история напомнила ситуацию, когда пиарщики Порошенко начали копировать пиарщиков Путина с историей "президент ехал по стране, увидел женщину, остановился, поговорил".

Тут просто кино еще проще "шел по улице, увидел бабушку, которая хотела поговорить про Алексея".

В общем, без выдумки работает "креативный класс".

Я тоже так могу:

"Пошел в магазин за хлебом.

Пожилая продавщица 65 лет спросила, не знаете, как дела у Алексея в Германии, волновалась, куда слать донаты.

Я не растерялся и дал Яндекс-кошелек человека похожего на Аркадия Бабченко, у которого дети голодают в Израиле.

До слез".

В рамках русской версии "MeToo" предлагаю преодолеть свой страх и рассказать свою историю про бабушку и Алексея.