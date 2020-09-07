Экономика: После “Северного потока – 2” целью США станет ГТС Украины

07.09.2020, 22:48, Новости дня

Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу?

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что развитие ситуации с Алексеем Навальным повлияет на решение относительно завершения строительства «Северного потока – 2». «Канцлер придерживается мнения, что нельзя ничего исключать с самого начала», – заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

До этого Меркель призывала не связывать строительство газопровода и ситуацию с политиком. Однако канцлер изменила мнение после того, как власти ФРГ сообщили об обнаружении в организме политика следов яда из группы «Новичок» со ссылкой на данные военной лаборатории.

По словам Зайберта, Ангела Меркель разделяет позицию МИД ФРГ относительно ситуации с российским политиком. Министр иностранных дел ФРГ Хайк Маас ранее говорил: если РФ в ближайшее время не начнет расследование возможного отравления Алексея Навального, ФРГ и ее партнерам придется «обсудить ответ». Впрочем, глава МИД ФРГ призвал не сводить всю дискуссию к возможным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2». Между тем сразу несколько немецких политиков предложили заморозить этот проект.

Тем временем в Кремле заявили, что не видят рисков для завершения строительства газопровода. А глава Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил актуальность газопровода «Северный поток – 2» несмотря на падение спроса на газ в Европе. Проект будет доведен до конца вне зависимости от возникающих сложностей, уверил он.

Что будет, если ситуация все-таки пойдет по самому плохому сценарию и «Северный поток – 2» так и не будет достроен? Газпром и пять европейских партнеров потеряют как минимум 8 млрд евро инвестиций, которые на май этого года уже были вложены в проект в виде капитальных затрат. Каждая из европейских энергетических компаний из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов потратила практически по миллиарду евро. Главные партнеры Газпрома – это немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell. Они профинансировали 50% проекта, оставшуюся половину – Газпром. Всего в проект газопровода вовлечены более 670 компаний из 25 стран мира, были созданы тысячи рабочих мест.

С точки зрения объемов поставок газа в Европу никаких особых проблем у Газпрома не возникнет, считает Юшков. Потому что действует контракт с Украиной на поставку 55 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в последующие четыре года. Однако, по сути, Газпром может качать больше, если потребуется.

«Для Газпрома все, что касается Украины – это крайне невыгодная история. Украинский транзит крайне затратный. Тариф на прокачку через украинскую территорию и так высокий, а если качать больше оговоренных в контракте объемов, то тариф становится еще выше. Кроме того, в контракте фиксируются ежесуточные объемы прокачки, которые нельзя переносить на другие дни. То есть условие «качай или бери» носит ежесуточный характер, в отличие от предыдущего контракта», – рассказывает Юшков. Между тем спрос на газ имеет сезонный характер и не может быть равномерным.

Более того, в случае с Украиной Газпром платит большие деньги за прокачку сторонней компании, тогда как в операторе «Северного потока – 1» его доля 50%, поэтому за половину транзита он платит себе. А оператор «Северного потока – 2» и вовсе на 100% принадлежит Газпрому. С «Турецким потоком» аналогичная история. К тому же новые газопроводы предполагают более привлекательные тарифы на прокачку, чем старая и построенная еще в советские годы украинская газотранспортная система.

Кроме того, в ЕС обсуждается новая тема с углеродным налогом для импортных поставщиков углеводородов, в том числе газа. «Углеродный след украинского маршрута самый большой по сравнению со всеми остальными маршрутами: «Ямал – Европа», «Голубой поток», оба «Северных потока» и «Турецкий поток». Себестоимость идущего через Украину газа еще больше возрастет», – отмечает Юшков.

Наконец, Газпром не сможет выполнить свою давнюю мечту стать независимым от транзитеров поставщиком газа в Европу. «Изначально стратегия Газпрома была направлена на то, чтобы иметь возможность выбирать маршрут доставки. Сначала построили «Ямал – Европа», потом «Голубой поток» и «Северный поток – 1». «Турецкий поток» и второй «Северный поток» должны были создать возможность выбора прокачки газа – обходными газопроводами или через Украину. Если «Северный поток – 2» не будет достроен, то Украина останется безальтернативным транзитером российского газа. Наши контракты с европейскими потребителями будут невозможны без украинского посредника», – напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При этом сами европейцы проводят ровно такую же стратегию по диверсификации поставщиков, тогда как Газпрому вставляют палки в колеса. «СПГ-терминалы в Европе в предыдущие годы стояли пустыми, использовались только на 20%. Но европейцы говорили, что это нормально, потому что это диверсификация. А Газпрому провести диверсификацию маршрутов не дают», – говорит эксперт ФНЭБ.

Безальтернативность украинского маршрута крайне опасна и для Газпрома, и для самой Европы. Эта ситуация делает уязвимой безопасность поставок российского газа на европейский рынок.

США не скрывают свои планы и желание убрать российский газ с европейского рынка. Учитывая влияние США на Украину и в целом сложные отношения Москвы и Киева, Вашингтон может добиться своего. Сначала надо убрать с дороги «Северный поток – 2», потом перекрыть транзит российского голубого топлива через Украину. «Могут, например, ввести санкции, или произойдет технический сбой на украинской ГТС, или это могут быть радикалы, которые взорвут газопровод. Все к тому и идет. США нужно убрать российский газ с европейского рынка, чтобы цены на него выросли и можно было рентабельно поставлять туда американский СПГ», – говорит Юшков. Он напоминает, что примеры того, как украинские радикалы взрывали энергетическую инфраструктуру, имеются. Достаточно вспомнить подрыв ЛЭП, чтобы лишить света Крымский полуостров.

«Поэтому для РФ сохранение единственного маршрута через Украину – это огромные риски. Это большая зависимость от Киева», – согласен Юшков.

Стоит напомнить, что контракт с Украиной действует только до 2024 года, и после его истечения Газпром не ждет ничего хорошего. «Явно в эти годы модернизировать украинскую трубу никто не собирается. Что там будет с технической точки зрения через четыре года? Украина наверняка скажет, что технические состояние ужасное, поэтому надо больше денег на ремонт и модернизацию. И заплатить, конечно, заставит Газпром, выставив ему большой тариф на прокачку при подписании нового контракта», – говорит Юшков.

При отсутствии «Северного потока – 2» переговорные позиции Газпрома будут слабыми, у него не будет выбора, кроме как согласиться на кабальные условия Киева. Биться за более выгодные условия нового контракта Газпрому будет просто нечем.

Пока модель такого сценария выглядит маловероятной. РФ обещает во что бы то ни стало завершить проект. Санкции со стороны Германии именно против «Северного потока – 2» – это тоже пока крайне призрачная конструкция.

Игорь Юшков напоминает, что даже в истории со Скрипалем Великобритания и Европа отделались персональными санкциями, а новых экономических ограничений в отношении РФ тогда не последовало.

Новый инцидент и вовсе произошел на территории РФ с российским гражданином, речи о вторжении спецслужб в чужую страну нет. «Сейчас еще меньше, чем в истории со Скрипалем, оснований для ввода экономических санкций. В конце концов, тогда надо было вводить санкции против Саудовской Аравии и отказаться покупать у нее нефть. Ведь саудиты растворили в кислоте журналиста», – указывает собеседник.

По его мнению, немцам будет тяжело ввести санкции против РФ в газовой сфере. Меркель всегда считала проект газопровода коммерческим, а введение санкций против него сейчас будет политическим актом. «Меркель на самом деле довольно витиевато ответила на вопрос. Более того, это не ее личное заявление, а лишь передача ее позиции. Поэтому до заявления о том, что Германия вводит санкции, еще далеко», – заключает собеседник.

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