Захарова призвала Берлин ответить на запрос Москвы о Навальном
07.09.2020, 22:48, Новости дня
Берлин должен предоставить данные на запрос Москвы о состоянии блогера Алексея Навального, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова констатировала, что по ситуации с Навальным со стороны Германии нет единого источника информации. Она попросила Германию определить ответственного спикера, который бы комментировал ситуацию с Навальным, передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам представителя МИДа, создается впечатление, что сценарий с обвинениями написан заранее.
В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок».
Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в деле с «анализами Навального» Германия ведет себя подозрительно. С одной стороны, МИД страны официально заявляет, что готов поделиться с Россией всеми данными о результатах анализов – в том числе касающимися якобы обнаруженных следов отравления «Новичком». С другой, против этого возражают военные ФРГ.
Берлин объяснил задержку с передачей РФ данных о состоянии Навального, заявив, что того все еще обследуют.
Напомним, Навального вывели из медицинской комы.
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