Захарова призвала Берлин ответить на запрос Москвы о Навальном

07.09.2020, 22:48, Новости дня

Берлин должен предоставить данные на запрос Москвы о состоянии блогера Алексея Навального, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова констатировала, что по ситуации с Навальным со стороны Германии нет единого источника информации. Она попросила Германию определить ответственного спикера, который бы комментировал ситуацию с Навальным, передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам представителя МИДа, создается впечатление, что сценарий с обвинениями написан заранее.

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в деле с «анализами Навального» Германия ведет себя подозрительно. С одной стороны, МИД страны официально заявляет, что готов поделиться с Россией всеми данными о результатах анализов – в том числе касающимися якобы обнаруженных следов отравления «Новичком». С другой, против этого возражают военные ФРГ.

Берлин объяснил задержку с передачей РФ данных о состоянии Навального, заявив, что того все еще обследуют.

Напомним, Навального вывели из медицинской комы.