 

Германия потребовала от Лукашенко разъяснений по поводу судьбы Марии Колесниковой

07.09.2020, 22:30, Новости дня

Германия призвала президента Беларуси Александра Лукашенко разъяснить, что случилось с оппозиционером Марией Колесниковой, которая, как сообщается, была задержана неизвестными людьми в масках в Минске в понедельник утром.

Колесникова – член Координационного совета оппозиции и одна из трех женщин-политиков, которые объединили силы перед президентскими выборами 9 августа, бросив вызов Лукашенко. Две ее соратницы ранее покинули страну.

«Мы очень обеспокоены судьбой госпожи Колесниковой. Мы требуем ясности в отношении местонахождения и освобождения всех политических заключенных в Беларуси», – заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментарии которого были опубликованы в «Твиттере» Министерства иностранных дел.

По словам Мааса, Германия, в настоящее время председательствующая в Евросоюзе, ведет активную работу над пакетом санкций против лидеров Беларуси.

Ранее в понедельник три европейских дипломата рассказали агентству Reuters, что Евросоюз намерен к середине сентября ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного чиновника Беларуси, включая министра внутренних дел.

Маас подчеркнул недопустимость задержания мирных демонстрантов и насилия в отношении членов оппозиции.

«Любой, кто видит фотографии мирных демонстраций в Минске, не может закрывать глаза на тот факт, что люди требуют изменения политики и стиля руководства», – сказал он.

Маас напомнил, что Германия и другие европейские страны неоднократно просили Лукашенко начать политический диалог с оппозицией, однако эти призывы остались без внимания.

«Если господин Лукашенко не изменит курс, то мы в ЕС примем ответные меры», – добавил он.



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