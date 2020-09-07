Германия потребовала от Лукашенко разъяснений по поводу судьбы Марии Колесниковой
07.09.2020, 22:30, Новости дня
Германия призвала президента Беларуси Александра Лукашенко разъяснить, что случилось с оппозиционером Марией Колесниковой, которая, как сообщается, была задержана неизвестными людьми в масках в Минске в понедельник утром.
Колесникова – член Координационного совета оппозиции и одна из трех женщин-политиков, которые объединили силы перед президентскими выборами 9 августа, бросив вызов Лукашенко. Две ее соратницы ранее покинули страну.
«Мы очень обеспокоены судьбой госпожи Колесниковой. Мы требуем ясности в отношении местонахождения и освобождения всех политических заключенных в Беларуси», – заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, комментарии которого были опубликованы в «Твиттере» Министерства иностранных дел.
По словам Мааса, Германия, в настоящее время председательствующая в Евросоюзе, ведет активную работу над пакетом санкций против лидеров Беларуси.
Ранее в понедельник три европейских дипломата рассказали агентству Reuters, что Евросоюз намерен к середине сентября ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного чиновника Беларуси, включая министра внутренних дел.
Маас подчеркнул недопустимость задержания мирных демонстрантов и насилия в отношении членов оппозиции.
«Любой, кто видит фотографии мирных демонстраций в Минске, не может закрывать глаза на тот факт, что люди требуют изменения политики и стиля руководства», – сказал он.
Маас напомнил, что Германия и другие европейские страны неоднократно просили Лукашенко начать политический диалог с оппозицией, однако эти призывы остались без внимания.
«Если господин Лукашенко не изменит курс, то мы в ЕС примем ответные меры», – добавил он.
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