Мнение: «Тошно смотреть»: критики в шоке от этого фильма

07.09.2020, 22:14, Разное

«Аж тошно», – пишут в Сети самые обычные люди, которые выделили полтора часа своего времени на просмотр этого фильма. Думаете, их возмутила игра актёров или качество спецэффектов? Вовсе нет. «Просто невероятно тяжело наблюдать за происходящим», – поясняют они, и, если честно, я их прекрасно понимаю.

Отзывы о вышедшем вчера «Шугалее 2» заполонили Интернет буквально за сутки. Люди в шоке от увиденного, ведь картина снята на основе реальных событий сегодняшних дней: наш соотечественник Максим Шугалей и его напарник вот уже больше года находятся в плену у террористов на территории Ливии. Правда, с момента выхода первой части изменилось многое – теперь мужчин перевезли на другую территорию, их местонахождение точно не установлено.

Стоит отметить, что кинокритиками в Интернете выступили не только политэксперты или люди, довольно-таки неплохо разбирающиеся в беспределе, который прямо сейчас царит на Востоке. Самые обычные россияне, которым не наплевать на судьбу «наших» – именно они делятся своими впечатлениями после просмотра. Да, тяжело, да, местами от испуга и переживаний хочется закрыть глаза и забыть о том, что ты увидел пару минут назад на экране…а Вы что думали, в сказку попали?

Впрочем, этот фильм стоит просто УВИДЕТЬ. Не нужно искать трейлеры, вычитывать рецензии или слушать отзывы друзей. Никто не знает наверняка, каким образом «Шугалей 2» повлияет лично на Вас, но подобные картины крайне важны – нельзя игнорировать мировой терроризм.