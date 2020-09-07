 

Мнение: Галя всемогущая. Или кто отменяет покупки на кассе в супермаркетах

07.09.2020, 22:10, Разное

Почему кассиры в супермаркете не могут сами отменить покупку? Всегда нужно ждать, когда придет особый, так сказать, привилегированный сотрудник, наделённый высшим правом отмены.

Оказывается, делается это для того, чтобы работающие на кассе сотрудники не воровали.

По сути предотвращается следующая схема: кассир отменяет покупку, как только покупатель отошел от кассы, после этого на складе возникнет недостача — по кассе товар будет числиться на складе, а по факту его уже купили. Деньги за товар кассир просто положит себе в карман.

Так вот для того, чтобы кассиры приезжали на работу в «пятёрочку» не на новом Rolls Royce, а на общественном транспорте, придумали администраторов и старших кассиров,
которые могут отменить покупку своим специальным ключом.

А что если недостача все-таки случилась? Платить будут конкретные сотрудники, с которыми заранее заключили договор о материальной ответственности.

Так что пока не придумали ничего нового против чёрных схем горе-сотрудников, придётся нам с вами дожидаться «Галю-повелительницу отмен».

Источник: Достало



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