 

Коронавирусом в Турции заразились 12 российских туристов

07.09.2020, 22:08, Новости дня

По меньшей мере 12 российских туристов заразились коронавирусом в Турции, двое уже госпитализированы.

«Сейчас мы, то есть посольство (России в Турции) и генеральное консульство в Анталье, знаем, что заразилось 12 туристов. Из них двое находятся в больнице, десять – в изоляции в гостинице», – сказал посол РФ в Турции Алексей Ерхов, передает ТАСС.

Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа начались прямые перелеты в Анталью, Даламан и Бодрум. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.



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