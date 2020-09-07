 

В клубе УПЛ “Рух” вспышка коронавируса, матч против “Шахтера” перенесен

07.09.2020, 22:05, Новости дня

В футбольном клубе “Рух” (Львов), выступающем в Украинской премьер-лиге, произошла вспышка коронавируса, положительные ПЦР-тесты сдали пять игроков и сотрудник медперсонала. Об этом 7 сентября проинформировал клубный сайт.

“Сначала коронавирус обнаружили у двух футболистов. У этих игроков в течение двух дней была повышенная температура. 3 сентября все футболисты, тренерский штаб и персонал “Руха” снова сдали ПЦР-тесты. Согласно полученным результатам, коронавирус обнаружили еще у трех игроков и одного медработника клуба. Все инфицированные прошли обследование с помощью дополнительных инструментальных методов, проверили легкие на КТ”, – рассказал врач команды Михаил Процив.

Санитарная служба Львовской области рекомендовала отменить сборы команды до окончания инкубационного периода (14 дней).

УПЛ приняла решение перенести матч второго тура “Рух” – “Шахтер” (Донецк) с 12-го на 23 сентября.

В первом туре матч между ФК “Львов” и “Минаем” перенесли на неопределенный срок из-за выявленного у игроков львовского клуба коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Boeing снял с производства легендарный «горбатый» авиалайнер

25.08 / Politico – въезд на учёбу в Канаду стал настоящей головоломкой даже для американских студентов

26.08 / Шевченко объявил предварительный состав сборной Украины на матчи Лиги наций

14.08 / Учёные выяснили, какие маски эффективны против распространения Covid-19

13.08 / В Пермском крае подписали соглашение о создании ОЭЗ

10.07 / Названа дата рассмотрения жалобы на арест Сафронова

17.07 / Маска раздора — споры о ношении средств защиты от коронавируса в США перерастают в потасовки

26.07 / В Петербурге началась воздушная часть парада в честь Дня ВМФ

21.08 / ЖК «На Стрельбищенской» введен в эксплуатацию в Пензе

22.07 / Полиция усилила меры безопасности в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска