 

Суд Турции арестовал исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула на 40 пожизненных сроков

07.09.2020, 22:05, Новости дня

Исполнитель теракта в Стамбуле, гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов получил 40 пожизненных сроков, или 1368 лет. Об этом сообщило Anadolu.

По информации агентства, Машарипов не признал вину. Его адвокаты требовали оправдательного приговора. В последнем слове мужчина сообщил, что его ходатайство о проверке отпечатков пальцев не было удовлетворено. По словам Машарипова, обвинительное решение принято на основании его показаний, данных под пытками и давлением.

В ночь на 1 января 2017 года в результате атаки на ночной клуб Reina, где сотни людей праздновали Новый год, погибло 39 человек, еще 69 получили ранения. Большинство погибших были иностранцами.

Ответственность за теракт взяло на себя “Исламское государство”.

7 января полиция идентифицировала террориста как гражданина Узбекистана Абдулкадира Машарипова, он был объявлен в розыск. Его задержали в ночь на 17 января, 11 февраля Машарипов был арестован.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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